美按息高見6厘 樓市陷入危機？ 財金專欄 2022/09/16 分享： 分享： 美國最新一周按揭利率升至6厘，按年升逾1倍，為2008年金融海嘯後新高，不少美國人暫緩置業或為現有物業轉按計劃。 本欄昨談及美國8月份消費物價指數（CPI）按年升8.3%，高於預期升8.1%。上月通脹較 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美按息高見6厘 樓市又陷入危機？ 2022/09/15 美按息高見6厘 樓市又陷入危機？ 國金札記 - 美CPI高於預期 通脹見頂勢頭未變 2022/09/15 美CPI高於預期 通脹見頂勢頭未變 美CPI高於預期 惟通脹見頂趨勢未變 2022/09/14 美CPI高於預期 惟通脹見頂趨勢未變 國金札記 - 烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？ 2022/09/14 烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？ 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 2022/09/13 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 美國 金融 通脹 樓價 加息 食品 CPI 轉按 定息 定息按揭