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美按息高見6厘 樓市陷入危機？

財金專欄 2022/09/16

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美國最新一周按揭利率升至6厘，按年升逾1倍，為2008年金融海嘯後新高，不少美國人暫緩置業或為現有物業轉按計劃。

本欄昨談及美國8月份消費物價指數（CPI）按年升8.3%，高於預期升8.1%。上月通脹較

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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