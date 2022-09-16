美股周二因通脹出人意表地升溫而暴跌後，周三小幅反彈，周四晚上好淡爭持，其他股市跟隨波動。亞太區股市經過周三調整後，周四算是略為回穩，但屬於個別發展，中國內地股市整體續有沽壓，上證指數收市回落1%，已算

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