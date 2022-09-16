買餅卡要帶眼識店! 財金專欄 02:30 2022/09/16 分享： 分享： 美股周二因通脹出人意表地升溫而暴跌後，周三小幅反彈，周四晚上好淡爭持，其他股市跟隨波動。亞太區股市經過周三調整後，周四算是略為回穩，但屬於個別發展，中國內地股市整體續有沽壓，上證指數收市回落1%，已算 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 高質仿皮包包喜迎通脹! 2022/09/14 高質仿皮包包喜迎通脹! 投資坐標 - 智慧型能源拓中外市場! 2022/09/09 智慧型能源拓中外市場! 投資坐標 - 商業房託如何保持派高息? 2022/09/07 商業房託如何保持派高息? 投資坐標 - 與巴菲特對著幹? 2022/09/06 與巴菲特對著幹? 投資坐標 - 雪茄屁股收高息待回暖! 2022/09/02 雪茄屁股收高息待回暖! A股 美股 股票 利亞零售（00831） 疫情 盈喜 派息 港股 派息比率 盈健醫療（01419）