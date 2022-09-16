  • 29°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 03:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

買餅卡要帶眼識店!

財金專欄 02:30 2022/09/16

分享：

分享：

美股周二因通脹出人意表地升溫而暴跌後，周三小幅反彈，周四晚上好淡爭持，其他股市跟隨波動。亞太區股市經過周三調整後，周四算是略為回穩，但屬於個別發展，中國內地股市整體續有沽壓，上證指數收市回落1%，已算

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 高質仿皮包包喜迎通脹!
2022/09/14
高質仿皮包包喜迎通脹!
投資坐標 - 智慧型能源拓中外市場!
2022/09/09
智慧型能源拓中外市場!
投資坐標 - 商業房託如何保持派高息?
2022/09/07
商業房託如何保持派高息?
投資坐標 - 與巴菲特對著幹?
2022/09/06
與巴菲特對著幹?
投資坐標 - 雪茄屁股收高息待回暖!
2022/09/02
雪茄屁股收高息待回暖!
A股 美股 股票 利亞零售（00831） 疫情 盈喜 派息 港股 派息比率 盈健醫療（01419）

下一篇文章

疫情完結在望 港宜釐清終點綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版