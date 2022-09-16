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【人民幣破7算】人民幣逾2年首破7算 與日韓爭貶值恐陷惡性循環

財金 12:15 2022/09/16

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美國急加息預期反覆升温，美滙指數企於近110的20年高位高踞不下，人民幣兌每美元7算不關終失守，今早跌逾0.3%，跌近7.02水平，再創2020年7月以來低位。

人民幣破7不單困擾中港股市今早反覆偏軟，日、韓、台區內主要市場股滙齊跌情況更明顯。日股半日跌逾1%，韓、台股市同跌約0.9%，較港股恒指半日下跌0.4%更疲弱；南韓圜今早再跌約0.2%，再創金融海嘯後新低，新台幣亦跌逾0.5%見逾3年低。密切注視人民幣破7後會後加快貶值，引發亞洲區內貨幣貶值潮，加添區內股市及經濟的不穩定因素。

離岸人民幣昨晚率先跌破7算後，在離人民幣今早甫開市同步破7，暫低見7.0187，見2020年7月以來低位。相對今年3月中人民幣高見6.3093，半年間已累瀉逾11%；人民幣今年以來亦已累跌逾9%，惟跌幅未及日圓同期累挫近2成的一半，南韓圜及新台幣今年以來亦累跌近15%及12%。

美國8月CPI通脹仍未受控，市場普遍預期下周FOMC會議最少再加息0.75厘，反觀中國人民銀行8月仍再降息（LPR）支撐經濟，中美息差擴濶是拉低人民幣滙率的關鍵之一。

另日、韓區內主要經濟體貨幣大幅貶值，中國亦似乎願意讓人民幣同步貶值以維持出口競爭力。自人民幣由3月中高位回落後，加上疫情減退內地大城市封控措施漸減，國家對外貿易順差4月起亦連月擴大，至8月才再度收窄。

相對之下，日、韓貨幣貶值不單提升出口競爭力效應並不明顯，進口能源、資源及原材料成本急升，更令貿赤不斷惡化......

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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