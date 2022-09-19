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【港商廈趨勢】暫受3個因素影響 陽光房託吳兆基：寫字樓租金仍有壓力

財金猛人追蹤 02:00 2022/09/19

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根據戴德梁行7月份的香港寫字樓和零售數據顯示，各分區平均租金已自2019年4月份高位至今累積逾27%跌幅。在空置率高，而未來供應卻增加，加上不少企業將一些工序改為在家工作（WFH），而且防疫措施窒礙跨國企業在港租用寫字樓的進度，陽光房地產基金 （00435） （下稱「陽光房託」）行政總裁兼執行董事吳兆基直言，寫字樓租金仍有下調壓力；而陽光房託投資及投資者關係總監葉美鈴補充，寫字樓不確定性因素較多。

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專訪：宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁

葉美鈴續解釋，寫字樓在今、明兩年間的新增供應較多（點擊圖片放大），加上跨國企業需要的較大面積單位，它們等待時機或考慮當中。其中一個跨國企業個案，本地子公司已經同意出租，但是於外國總部公司示意暫停出租計劃，所以看到寫字樓不確定性因素較多。不過，在另一方面，她觀察到部分位於上環寫字樓的本地中型企業營運較理想，他們需要的寫字樓面積在2,000平方呎左右，或是5,000呎以下。

陽光房託旗下的甲級寫字樓「大新金融中心」，租約年期一般為期3年，而吳兆基指如租戶於3年前（2020年初或2019年年末）簽定租約，即今年租約到期。因這批租約在疫情前發生，所以不排除這些租戶會受到壓力。

他認為，寫字樓業務面對租金下行反有壓力，原因是空置率太高，目前寫字樓空置率高近10%，加上有新增供應，而另一方面……

更多關於陽光房託管理層對行業前景看法，詳見：【下一頁

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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