科網股弱勢未除  次季業績反映4大啟示

中資科網股近期跌勢未止，市場關注板塊早前公布的中期業績，對行業前景的啟示。建銀國際指出，中資科網股的中期業績中，營收基本與預期一致，而淨利潤則大多優於預期。其中京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）、美團 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 、騰訊 （00700） 、網易 （09999） 和快手 （01024） 的盈利均超出預期。

專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁】

展望下半年，建銀國際預期科網行業的營收表現將在今年下半年緩慢恢復，但認為監管的放鬆和更佳的成本控制將支援盈利能力的改善。預期短期內科網股會持續波動，在投資者預期調整後，料板塊於今年第4季尾重新評級。

梳理行業的近期營運及業績，建銀國際指出科網行業有4大啟示。

1. 電子商務和本地生活服務正復甦

在618購物節期間，大多數電商企業成功實現了GMV的正增長，在被壓抑的需求逐漸釋放和各地方政府的消費激勵政策下，復甦趨勢持續到7月。在本地生活服務方面，自6月以來，餐飲外賣需求迅速回升，這要歸功於政府疫情防控措施的放寬。

在綫旅遊方面，更短時間、更精準的封控措施和人員流動的放寬，使國內短途旅行住宿逐漸恢復，而鐵路出行客流量在短期內的表現將繼續優於航空 。

2. 綫上廣告各垂直板塊復甦

綫上廣告需求在今年第2季應該已經見底。但各垂直板塊市場行銷意願的恢復步伐表現不一。電商、汽車、奢侈品和保健品在過去幾個月裡呈現出健康的復甦態勢，這主要歸功於庫存舉措；更多廣告預算從綫下分配到綫上活動，尤其是新品發佈，以及疫情後人們對保健品的良好需求。

預期綫上廣告收入在年第3季按年跌幅收窄，預計少數平台在今年年底恢復到正增長。雖然廣告支出尚未完全恢復，亦見到流量平台繼續投資於短視頻內容，並加快貨幣化進程 。

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