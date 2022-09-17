人民幣破7算 防日韓爭貶值 財金專欄 2022/09/17 分享： 分享： 美聯儲局下周開會議息前，市場對急加息預期反覆升温，美滙指數企於110以上逾20年高位高踞不下。人民幣兌每美元7算大關久守終失陷，昨一度跌逾0.4%至低於7.02水平，再創2020年7月以來低位（圖一） ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 2022/09/16 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 透視中港美 - 沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 2022/09/15 沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 透視中港美 - 狙擊優勢行業 生科躺着中槍 2022/09/14 狙擊優勢行業 生科躺着中槍 透視中港美 - 加息以外 勿忘縮表 2022/09/13 加息以外 勿忘縮表 透視中港美 - 騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 2022/09/09 騰訊股東搬倉 毋須過分解讀 疫情 中國 經濟 美國 港股 成交 美元 指數 銀行 人民幣