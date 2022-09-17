人民幣破7算 防日韓爭貶值

美聯儲局下周開會議息前，市場對急加息預期反覆升温，美滙指數企於110以上逾20年高位高踞不下。人民幣兌每美元7算大關久守終失陷，昨一度跌逾0.4%至低於7.02水平，再創2020年7月以來低位（圖一）

...