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人民幣破7算 防日韓爭貶值

財金專欄 2022/09/17

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美聯儲局下周開會議息前，市場對急加息預期反覆升温，美滙指數企於110以上逾20年高位高踞不下。人民幣兌每美元7算大關久守終失陷，昨一度跌逾0.4%至低於7.02水平，再創2020年7月以來低位（圖一）

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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