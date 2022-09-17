中國末季經濟 首席專家的預測建言 財金專欄 2022/09/17 分享： 分享： 中國證券業協會有個季度例會的安排，例會出席者主要是證券基金行業首席經濟學家，是以例會受到經濟界注意的，是那些貼近市場做研究的首席經濟學家們，對季度經濟走勢的預測。而逾6成首席們有了個樂觀認定，中國經濟 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 就業新說 近憂遠慮 2022/09/16 就業新說 近憂遠慮 國情知聞 - 防疫拐點 欲至還休 2022/09/15 防疫拐點 欲至還休 國情知聞 - 笑談「擇業復古」 急呼民企正名 2022/09/14 笑談「擇業復古」 急呼民企正名 國情知聞 - 判讀大勢 如何入手 2022/09/13 判讀大勢 如何入手 國情知聞 - 《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路 2022/09/10 《麓山之歌》熱播 揭國企做大做強新路 經濟 中國 疫情 服務 金融 零售 就業 大灣區 GDP 財政政策