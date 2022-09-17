中國末季經濟 首席專家的預測建言

中國證券業協會有個季度例會的安排，例會出席者主要是證券基金行業首席經濟學家，是以例會受到經濟界注意的，是那些貼近市場做研究的首席經濟學家們，對季度經濟走勢的預測。而逾6成首席們有了個樂觀認定，中國經濟

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