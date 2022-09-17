電訊股高息 中移動最好 財金專欄 2022/09/17 分享： 分享： 港股連跌三周，內地股市更連日插水，恒生指數今個月跌至3月低位18235點、國企指數下見6051點並不出奇，即使是上證綜合指數隨時要下見2863點。中港股弱，防守股秤先，電訊股集齊低PE、高息、國策等元 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【人仔貶值】人民幣7.0 港股何去何從（第四版） 2022/09/16 【人仔貶值】人民幣7.0 港股何去何從（第四版） 中字股實力談 - 中鋁重拾升浪 鋁價或已見底 2022/09/16 中鋁重拾升浪 鋁價或已見底 中字股實力談 - 【內房回歸】內房強勢聰明錢熱捧 升勢全面落後可追（第四版） 2022/09/15 【內房回歸】內房強勢聰明錢熱捧 升勢全面落後可追（第四版） 中字股實力談 - 業績已見底 買中航科工 2022/09/15 業績已見底 買中航科工 中字股實力談 - 【7.0陰霾】內地明日降準人仔或反彈 恒指守188先望200（第四版） 2022/09/14 【7.0陰霾】內地明日降準人仔或反彈 恒指守188先望200（第四版） 港股 投資推介 投資策略 個股分析 板塊 中國電信（00728） 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中資電訊股 人民幣