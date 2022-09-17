電訊股高息 中移動最好

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財金專欄 2022/09/17

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港股連跌三周，內地股市更連日插水，恒生指數今個月跌至3月低位18235點、國企指數下見6051點並不出奇，即使是上證綜合指數隨時要下見2863點。中港股弱，防守股秤先，電訊股集齊低PE、高息、國策等元

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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