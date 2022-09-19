宏利投管陳致洲：人幣穿7後料區間上落

美國將在本港時間9月22日凌晨公佈議息會議結果，市場預期將加息0.75厘，料有利美元繼續維持強勢，而人民幣滙率受此預期影響，上周跌穿7算。

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲在接受本刊專訪時表示，在2016、2019年人民幣滙率也曾經「穿7」，參照以往經驗，估計人民幣滙率其後將在6.9至7.3之間浮動，相信對中國貨品需求將增加，有利出口增強。

外圍方面，美國8月通脹數據高於市場預期，8月消費者價格指數（CPI）按年升8.3%（見圖），較7月份的8.5%和6月份的9.1%增幅有所回落，但仍高於市場預期的按年升8.1%，市場擔心美國通脹仍居高不下，聯儲局將繼續以進取的方式加息。

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港股後市方面，陳致洲指出恒指目前估值水平吸引。

「但恒指估值已經吸引了一段時間，這並不代表股市會因此而升，最終仍要等催化劑出現，包括香港的防疫措施再放寬，以及憧憬內地經濟政策在二十大後明朗化。」

他續指︰「香港何時可以重啟經濟的時機很重要，愈快開關愈好，如果太遲通關（如半年後才開關），對香港的利好將有限。如果等到歐美、亞洲，甚至中國經濟也大幅放緩時，香港才開關，受惠程度就會很有限。」

對於內地經濟，陳致洲認為有三大曙光值得憧憬，包括︰出台內房支持措施、疫情防控趨寬鬆及科技板塊監管放鬆。

在反壟斷監管方面，陳致洲預期監管政策將趨正常化，並指當初反壟斷政策出台的原因，是由於以往科網巨企依靠燒錢壯大，「從政府角度來看，燒錢對國家的貢獻其實不大，尤其是在這幾年間，科網巨企之間的競爭白熱化，已經發展到『為燒錢而燒錢，自己打自己』，除非企業能帶來新的商業模式和新的增值服務，否則對社會貢獻不大。」

內地頻頻出台措施穩定房地產行業，但似乎行業仍未真正回穩。

對於需時多久行業才能夠完成整合，陳致洲指，從長遠的趨勢去看，小型發展商必定會被大型發展商吞併，但內地現時房地產發展商的數量達到10萬間左右，整合仍需時，很難判斷這個過程會持續多久。

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