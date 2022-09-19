【高息股派息趨勢】今年8厘下年10厘 跟到儲局加息的高息好股

美國高通脹難退，聯儲局不能避免保持加息。高息環境強化兼延長，所謂「高息股」要求更加嚴苛，不僅派息率要高，也要有能力跟隨宏觀加息步伐，在未來保持穩定兼有增長的派息。中資電訊股的中期業績就證明了公司符合上述條件，成為當今市況下的吸引選擇。

中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 及中國電信 （00728） 已於8月先後公布業績，除聯通外的兩企在疲弱的內地宏觀環境下，仍能交出雙位數增長，是鼓舞市場的一個信息。收入的良好增長主要由兩個因素帶動︰一、工業互聯網的相關收入增長；二、5G業務踏入收成期。

摩根士丹利提到，相比起之前激烈的價格戰，現時內地5G移動服務的競爭明顯緩和，三大電訊商均取消了定價最進取的服務方案，加強5G投資的變現。另外，電訊商在本輪5G建設投資的比重温和得多，三大電訊商在中期業績後均維持全年資本開支指引不變，反映行業對資源投放保持理性。

5G資本開支投放周期已脫離高位，加上行業競爭回歸理性，用戶ARPU提升，摩根士丹利認為電訊商的5G業務已踏入收成期，從而令公司在疲弱市況下保持穩健增長，同時有餘力增加給予股東的回報。

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