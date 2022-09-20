【最新訪談出爐】雷軍：造車是被逼 小米汽車一輛多少錢？

內地電動車行業雖然受到國策支持，但賽道上的競爭亦呈白熱化的局面，不斷有新公司加入這個鬥獸場，最終誰能跑出仍是未知之數。而最新小米 （01810） 創辦人雷軍在接受央視節目訪問的時候，談到小米進軍汽車領域的原因時就指，小米造車是一個被逼出來的決定。

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「要跟著風走」

2021年3月，雷軍在小米春季新品發布會上宣布，小米正式進軍智能電動汽車行業。雷軍當時豪氣萬丈的說：

「這是我人生最後一次重大創業項目。我願意押上人生全部的聲譽，親自帶隊，為小米汽車而戰。」

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在央視節目《雲頂對話》中，雷軍談到當時這個決定時說，「想成為偉大的公司，一定得跟著風走」。

雷軍說，此時此刻，風口在智能電動汽車。在他看來，智能電動汽車成了汽車工業和消費電子的融合，所以小米造車是一個被逼出來的決定。

「如果你不幹，你就落伍了。」

2024年進入行業第一陣營

據內地證券時報整理報道指，小米及雷軍的相關投資機構已先後投資，數十家汽車產業鏈的企業，涵蓋智能駕駛、芯片、動力電池等領域。小米投資的路凱智行和深動科技等汽車交通行業的公司，補足自己在自動駕駛領域的短板，雲途半導體和裕太微電子等公司可以提供智能芯片，中航鋰電和贛鋒鋰電等公司則為汽車提供動力電源支持。

今年8月11日，在小米新品發布會上，小米自動駕駛技術首次亮相：采用全棧自研算法的技術布局策略，能力覆蓋高速、城區、停車場等場景，並有創新性的泊車服務一體化方案。當時雷軍介紹，公司的自動駕駛團隊規模已超過500人，首期投入33億元（人民幣，下同）研發費用，自動駕駛技術第一期規劃140輛測試車，將陸續在全國進行測試，目標2024年進入第一陣營。

不過未來汽車日報早前的分析文章指出，小米手機最大的標簽是性價比，但同樣的手段放到汽車行業，沒有人知道會得到什麽樣的結果。新時代的汽車絕不等於「四個輪子上裝個手機」，縱然軟件定義汽車的概念再怎麽流行，最終也需要硬件進行承接。只不過汽車硬件方面，對於跨界而來的小米，尤為陌生。

研發投入已逾30億

據新浪科技報道，到目前為止，小米在自動駕駛領域投入的研發費用已高達33億元，除此之外，對汽車工業的上下遊企業進行並購或者投資亦超過20億元。

據此前消息，小米汽車首款車規劃了高低兩個配置，低配車型計劃采用400V電壓平台，高配車型計劃采用800V電壓平台。本次電池供應商敲定，與之對應的，低配車型會搭載弗迪的磷酸鐵鋰刀片電池，而高配車型會搭載寧德時代最新推出的三元麒麟電池。

新浪科技指，目前電動車龍頭比亞迪每月銷售的10余萬輛電動車，價格區間基本都在10萬至30萬元。而根據2021年國內市場乘用車上險數據，在全年傳統汽車和新能源車的銷量總和中，售價處於10萬至30萬元區間的車型佔比近60%，是絕對的主流市場。

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