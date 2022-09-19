日圓初步支持145 財金專欄 2022/09/19 分享： 分享： 本周有兩事項值得關注，周二日本將公布8月通脹率（CPI），市場估計按年比由7月2.6%攀上2.9%水平。由於現時日圓息率是負0.1厘，當通脹率愈高就愈突顯出日圓利息回報欠吸引，這對日圓可視為不利。到周 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周因素利美元強 今日 本周因素利美元強 歐元目標0.96美元 今日 歐元目標0.96美元 英鎊長遠目標1.08美元 今日 英鎊長遠目標1.08美元 澳元下調下跌目標至64美仙 今日 澳元下調下跌目標至64美仙 紐元下調支持至58美仙 今日 紐元下調支持至58美仙 你可能感興趣 本周因素利美元強 今日 01:00 本周因素利美元強 歐元目標0.96美元 今日 01:00 歐元目標0.96美元 英鎊長遠目標1.08美元 今日 01:00 英鎊長遠目標1.08美元 最新專欄文章 本周因素利美元強 今日 本周因素利美元強 加元支持位1.34 今日 加元支持位1.34 紐元下調支持至58美仙 今日 紐元下調支持至58美仙 澳元下調下跌目標至64美仙 今日 澳元下調下跌目標至64美仙 英鎊長遠目標1.08美元 今日 英鎊長遠目標1.08美元 經濟 美元 指數 銀行 銷售 通脹 外滙 零售 加息 貿易