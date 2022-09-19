本周有兩事項值得關注，周二日本將公布8月通脹率（CPI），市場估計按年比由7月2.6%攀上2.9%水平。由於現時日圓息率是負0.1厘，當通脹率愈高就愈突顯出日圓利息回報欠吸引，這對日圓可視為不利。到周

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