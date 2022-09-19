澳元下調下跌目標至64美仙

上周五，澳央行行長洛威在澳洲國會上發言時指，面對高通脹，該行雖會進一步加息，但在某個時候該行亦應放慢加息步伐。有關言論隨即增強市場預期於是次加息周期，澳元息率或於3.85厘見頂（現為2.35厘）。由於

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