澳元下調下跌目標至64美仙 財金專欄 2022/09/19 分享： 分享： 上周五，澳央行行長洛威在澳洲國會上發言時指，面對高通脹，該行雖會進一步加息，但在某個時候該行亦應放慢加息步伐。有關言論隨即增強市場預期於是次加息周期，澳元息率或於3.85厘見頂（現為2.35厘）。由於 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周因素利美元強 今日 本周因素利美元強 歐元目標0.96美元 今日 歐元目標0.96美元 英鎊長遠目標1.08美元 今日 英鎊長遠目標1.08美元 日圓初步支持145 今日 日圓初步支持145 紐元下調支持至58美仙 今日 紐元下調支持至58美仙 你可能感興趣 本周因素利美元強 今日 01:00 本周因素利美元強 歐元目標0.96美元 今日 01:00 歐元目標0.96美元 英鎊長遠目標1.08美元 今日 01:00 英鎊長遠目標1.08美元 最新專欄文章 本周因素利美元強 今日 本周因素利美元強 加元支持位1.34 今日 加元支持位1.34 紐元下調支持至58美仙 今日 紐元下調支持至58美仙 日圓初步支持145 今日 日圓初步支持145 英鎊長遠目標1.08美元 今日 英鎊長遠目標1.08美元 經濟 美元 指數 銀行 銷售 通脹 外滙 零售 加息 貿易