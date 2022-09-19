紐元下調支持至58美仙

論息率，紐元並不遜色有3厘，且10月仍具加半厘盼望。論經濟，其次季GDP按季增長1.7%，扭轉了首季經濟收縮0.2%情況。無奈於過去一年新西蘭的貿易偏向則重於赤字，這解釋其貨幣一直受壓原因。另外，因應

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