從利率期貨市場價格變化顯示，市場估計到今年底，加元息率攀至4厘機率有75%。相反，美元息率攀升到4.0厘至4.25厘機率則為市場共識。換言之，市場估加元息率最終有機會表現較美元遜色。本周二留意加拿大公

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