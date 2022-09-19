本周因素利美元強 財金專欄 2022/09/19 分享： 分享： 本周市場焦點肯定離不開周四（22日）聯儲局議息會議及周日（25日）意大利大選。 當8月份國際平均油價較7月及6月，甚至5月份還低。當美滙指數於該月更見攀升至20年高位，大大降低美國進口價格。當聯儲局過去 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元目標0.96美元 今日 歐元目標0.96美元 英鎊長遠目標1.08美元 今日 英鎊長遠目標1.08美元 日圓初步支持145 今日 日圓初步支持145 澳元下調下跌目標至64美仙 今日 澳元下調下跌目標至64美仙 紐元下調支持至58美仙 今日 紐元下調支持至58美仙 你可能感興趣 歐元目標0.96美元 今日 01:00 歐元目標0.96美元 英鎊長遠目標1.08美元 今日 01:00 英鎊長遠目標1.08美元 日圓初步支持145 今日 01:00 日圓初步支持145 最新專欄文章 加元支持位1.34 今日 加元支持位1.34 紐元下調支持至58美仙 今日 紐元下調支持至58美仙 澳元下調下跌目標至64美仙 今日 澳元下調下跌目標至64美仙 日圓初步支持145 今日 日圓初步支持145 英鎊長遠目標1.08美元 今日 英鎊長遠目標1.08美元 經濟 美元 指數 銀行 銷售 通脹 外滙 零售 加息 貿易