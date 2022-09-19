美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇

美國8月份通脹由前值8.5%降至8.3%，惟仍高於預期的8.1%，核心通脹則由5.9%回升至6.3%，消息觸發環球股債雙殺回落，道指及納指皆顯著受壓。

長短債息齊創近期新高，對息口敏感的2年期債息，曾突

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