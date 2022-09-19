美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇 財金專欄 2022/09/19 分享： 分享： 美國8月份通脹由前值8.5%降至8.3%，惟仍高於預期的8.1%，核心通脹則由5.9%回升至6.3%，消息觸發環球股債雙殺回落，道指及納指皆顯著受壓。 長短債息齊創近期新高，對息口敏感的2年期債息，曾突 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 油價及亞洲貨幣仍具下行空間 2022/09/13 油價及亞洲貨幣仍具下行空間 央行進取加息 帶動債市步入熊市 2022/09/05 央行進取加息 帶動債市步入熊市 歐洲能源危機 衍生金融困局 2022/08/29 歐洲能源危機 衍生金融困局 市況觀望 另類資產暫成避險之選 2022/08/22 市況觀望 另類資產暫成避險之選 美國升息壓力放緩 亞洲區股市分流發展 2022/08/15 美國升息壓力放緩 亞洲區股市分流發展 經濟 美股 通脹 加息 美滙指數 美滙 GDP CPI 新興市場 黃敏碩