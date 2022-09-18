高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 國際 21:09 2022/09/18 分享： 分享： 本欄日前談到美國按揭利率突破6厘心理關口，為2008年金融海嘯後新高，觸發美國樓市步入調整期，不少美國人暫緩置業或為現有物業轉按的計劃。那麼，港人近年更加關注的英國樓市，英倫銀行今年同樣接連加息下，前景又如何呢？ ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美CPI高於預期 惟通脹見頂趨勢未變 2022/09/14 美CPI高於預期 惟通脹見頂趨勢未變 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 2022/09/13 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 英倫保留王室 有務實算計 2022/09/12 英倫保留王室 有務實算計 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 2022/09/09 英超轉會開支破頂 無視生活水平危機？ 補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 2022/09/07 補貼抗能源荒 凸顯歐束手無策 你可能感興趣 美CPI高於預期 惟通脹見頂趨勢未變 21:12 2022/09/14 美CPI高於預期 惟通脹見頂趨勢未變 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 21:40 2022/09/13 烏光復大片失地 俄形勢不妙？ 英倫保留王室 有務實算計 21:16 2022/09/12 英倫保留王室 有務實算計 最新專欄文章 國金札記 - 美按息高見6厘 樓市陷入危機？ 2022/09/16 美按息高見6厘 樓市陷入危機？ 國金札記 - 美CPI高於預期 通脹見頂勢頭未變 2022/09/15 美CPI高於預期 通脹見頂勢頭未變 國金札記 - 烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？ 2022/09/14 烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？ 國金札記 - 英保留王室 利大於弊？ 2022/09/13 英保留王室 利大於弊？ 國金札記 - 英超轉會開支破頂 漠視生活水平危機？ 2022/09/09 英超轉會開支破頂 漠視生活水平危機？ 經濟衰退 移民 定息 海外物業 加息 定息按揭 樓價 見頂 英倫銀行 英國