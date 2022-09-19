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加息後樓市走勢還看新盤銷情

地產 10:00 2022/09/19

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加息後樓市走勢還看新盤銷情

近期樓市氣氛轉弱，遇上銀行有機會在本周啟動近年首次加息，市場觀望氣氛升溫，兩大新盤以低價推售，能否在不利環境下突圍而出，銷情將成為後市走勢的其中一個指標。

近期二手樓價走弱，中原城市領先指數（CCL）截至上周已經連跌9周，反覆下跌5.4%，受到經濟疲弱、移民潮及加息周圍三大利淡因素影響，市場氣氛明顯轉差，特別是本周中，美國聯儲局將會舉行議息會議，有機會加息0.75厘，屆時本港銀行亦有機會跟隨上調最優惠利率（P），成為近4年首次加息。

若果落實加息的消息，準買家觀望情緒會進一步升溫，而二手業主未即時調整減價，預計二手市場交投將會轉趨淡靜。地產代理統計，過去周末兩日10大屋苑成交量只有8至9宗，反映市況相對疲弱。

由於二手無交投，市場焦點無可避免轉移至新盤市場，特別是天水圍Wetland Seasons Bay 3期及粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue兩大新盤均最快周內展開首輪賣樓，將會被視為加息周期下樓市走向的指標。

由於市場轉弱，近期發展商推盤定價已經傾向保守，上述兩個新盤均以貼市價或低市價推售，希望重燃用家、投資者的入市意慾。若果兩大新盤能夠順利紅盤開賣，將有助提高正在觀望的準買家入市信心，有利之後其他新盤推售。反之，其他新盤需要增加更多優惠吸客才有望創出理想銷情。
 

加息後樓市走勢還看新盤銷情

撰文 : 唐榮

欄名 : 樓市分析

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