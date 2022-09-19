日前有代理行發表統計報告，指今年8月全港已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案佔比已跌穿9成，僅89.4%，比率不但按月大跌2.9個百分點，相對去年底更急挫6.8個百分點，按年跌幅屬2008年金融海嘯後約14年來最驚人。

無得有偶，今年樓市同樣正迎來約14年來最差走勢，所指的樓價表現，以反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL為例，該指數截至上周五(16日)報171.27點，對比去年底錄184.55點，已累跌7.2%，不但極有機會扭轉去年全年累升4.73%走勢，跌幅甚至可能創下14年來最勁。

根據統計，本港對上一次樓價跌幅超過5%，原來正正追溯至2008年金融海嘯，當年CCL由2007年底(12月30日)錄66.98點，輾轉急挫至翌年底(2008年12月28日)的56.78點，大瀉15.2%，表現似乎與今次代理統計的二手帳面獲利個案比率大跌的情況相似。

而未來數月，樓價走勢仍受諸多因素影響，後市難測，包括加息、疫情及經濟疲弱等利淡因素壓著樓價反彈力度，但同時市場仍對中港通關抱有一定期望，在利好及利淡因素對抗下，哪方影響較大將左右著今年全年樓價走勢，未來數月樓價跌幅是進一步擴大，抑或有所收窄，值得關注。

記者：鄭達偉



▲ 樓價能否逃海嘯後最傷 加息因素成關鍵