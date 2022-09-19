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港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件

財金專欄 2022/09/19

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醫務衞生局局長盧寵茂上周六露口風，首次暗示港府或於11月前可取消入境酒店隔離。據知，港府希望全力做好準備，盡快恢復國際關，但有3個先決條件。

金融峰會若辦不好 恐損港形象

盧寵茂上周六在電台節目中雖然揶揄

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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