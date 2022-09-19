港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 財金專欄 2022/09/19 分享： 分享： 醫務衞生局局長盧寵茂上周六露口風，首次暗示港府或於11月前可取消入境酒店隔離。據知，港府希望全力做好準備，盡快恢復國際關，但有3個先決條件。 金融峰會若辦不好 恐損港形象 盧寵茂上周六在電台節目中雖然揶揄 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 董建華交棒陳智思 掌團結基金 2022/09/16 董建華交棒陳智思 掌團結基金 有政戲 - 施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 2022/09/15 施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 有政戲 - 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 2022/09/14 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 有政戲 - 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 2022/09/13 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 有政戲 - 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 2022/09/09 吳光正唐英年齊倡通關 政商界哄動 傅流螢 隔離檢疫 香港 酒店 盧寵茂 醫務衞生局 疫情