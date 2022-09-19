高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 財金專欄 2022/09/19 分享： 分享： 本欄日前談到美國按揭利率突破6厘心理關口，為2008年金融海嘯後新高，觸發美國樓市步入調整期。那麼，港人近年更加關注的英國樓市，英倫銀行今年同樣接連加息下，前景又如何呢？ 近年英國樓價持續上升，不斷改寫 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 2022/09/18 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 國金札記 - 美按息高見6厘 樓市陷入危機？ 2022/09/16 美按息高見6厘 樓市陷入危機？ 國金札記 - 美CPI高於預期 通脹見頂勢頭未變 2022/09/15 美CPI高於預期 通脹見頂勢頭未變 國金札記 - 烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？ 2022/09/14 烏光復大片領土 俄羅斯形勢不妙？ 國金札記 - 英保留王室 利大於弊？ 2022/09/13 英保留王室 利大於弊？ 英國 通脹 樓價 經濟衰退 見頂 英倫銀行 定息 地產公司 定息按揭 年金