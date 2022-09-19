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高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂

財金專欄 2022/09/19

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本欄日前談到美國按揭利率突破6厘心理關口，為2008年金融海嘯後新高，觸發美國樓市步入調整期。那麼，港人近年更加關注的英國樓市，英倫銀行今年同樣接連加息下，前景又如何呢？

近年英國樓價持續上升，不斷改寫

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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