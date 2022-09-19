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【盯緊失業率】高盛：美股跌幅有數得計

研究報告 07:00 2022/09/19

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運輸業一直被視為經濟寒暑表。
聯邦快遞（FDX.US）上周四美國收市後發出盈警，並撤回6月時發出的全年業績指引。次日，即上周五，聯邦快遞暴跌超過23%，日內低位155美元，觸及2020年7月初以來的兩年多最低，最終收市跌21%至161.02美元，創下公司歷史上最大單日跌幅。

聯邦快遞這一次的暴跌，像一把利刃刺破了市場所有的幻想，經濟狀況並沒有想像中那麼好。

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高盛首席市場經濟學家Dominic Wilson和全球市場策略分析師Vickie Chang認為，如果美聯儲為了壓下通脹必須對經濟造成足夠大的打擊，直到失業率升至 5%，那麼標普500指數將不得不下跌14%至3400以下，5年期美債收益率上漲91個基點，貿易加權美元上漲4%。
如果失業率達到6%，標普500指數將下跌27%至2900點以下，5年期美債收益率將攀升182個基點，美元將上漲8%。
當前美國的失業率為3.7%，5年期美國國債收益率為3.63%。按照高盛最壞預期，5年期美國國債收益率可能達到5.45%。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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