【比亞迪覆盤】芒格、李錄：比亞迪為何賣了？

港交所8月30日披露易顯示，巴菲特旗下巴郡公司第一次減持比亞迪 （01211） 。

那麼，巴菲特為何賣出比亞迪呢？巴菲特自己沒有透露，我們只能從兩個人的談話去找答案：李錄、芒格，雖不中亦不遠矣。

眾所周知，巴菲特和芒格當初會買入比亞迪，是因為一個關鍵人物——喜馬拉雅資本的李錄。

2002年，李錄首次投資比亞迪，當時比亞迪只是一家羽翼未豐的中國電池公司。

李錄創立自己的基金後，再次買進比亞迪股票，最終與芒格共同經營的1.5億美元基金中很大一部分都投向了比亞迪。

據資料顯示，巴郡是在2008年9月29日以每股8港元認購了2.25億股比亞迪。

但就在去年，李錄大幅減持比亞迪。

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2017年，芒格提到比亞迪這筆投資時，是這樣說的：

「比亞迪這筆投資，也是我們早期不可能做的。最初接觸比亞迪的時候，正是比亞迪股價特別低迷的時候，是一隻符合格雷厄姆標準的股票。當時的比亞迪已經走出了創業階段，但仍然是一家很小的公司。」

格雷厄姆以嚴格的清算價值為基礎保障，以此建立安全邊際，提到這位投資大師，人們經常想到的是「煙蒂股」。

但芒格也表示，比亞迪這筆投資的估值比較難。他說：「我們從中也學到了些東西。在我們最初買入的時候，我們知道，按照當時比亞迪的情況，風投應該願意出三倍的價格。從風投的角度考慮，比亞迪很便宜。我們相信，從風投的角度考慮，比亞迪值得投資，因為王傳福已經做出了一些了不起的成績。」

「當時的比亞迪是一隻便宜的股票，但是你必須具備和別人不一樣的見識和眼光，才能發現它的價值。」芒格說。

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