洪灝：佛系「破7」（不斷更新）

人民幣終於破7。星級分析師、前交銀國際研究部主管洪灝剖析箇中原因，並直言人民幣破 7不必過慮，為周期之力量使然。不過，人民幣弱勢，其實亦確是預示著全球市場風險正若隱若現。

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破7終於發生，洪灝歸納出三大重點：

人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化。

人民幣影子滙率預示著美元強勢將持續，對應人民幣走軟。

人民幣弱勢提示全球市場風險若隱若現。稍安勿躁，枕戈待旦。

基本面因素解釋人民幣弱勢

洪灝說：人民幣滙率「破 7」終於塵埃落定。美聯儲和日本央行在傑克遜霍爾（Jackson Hole）峰會上的分歧早已提前預告了當前美元摧枯拉朽的強勢和日元/歐元的弱勢。兩年期美債收益率與美聯儲基准利率間的息差正處於其數據歷史上的最寬水平。

他又指出，雖然美國通脹正在見頂，但很可能在高位持續更長更久。因此，美聯儲不太可能停止收緊貨幣政策。除卻全球央行政策意見分歧，中國經濟基本面的變化也反應在人民幣的弱勢。

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橫亙於今年的經濟難題之一是，中國如火如荼的出口繼續令專家們目瞪口呆，但這些出口的強勢卻未能轉化為外滙儲備的增長。即使將商業銀行的外滙存款計算在內，目之所及依然是一出外滙積累不增反降的場景（圖表1）。

外滙儲備資產滙率的變化，以及今年上半年的一些資本外流，皆不足以解釋出口強勁之下外滙積累的下降。

最近，人民幣遠期拋壓一度上升至與 2015 年底等量齊觀的水平，但即便如此也未能充分闡釋外滙積累減少和出口強勢分歧的這一問題。

但從歷史上看，人民幣滙率與外滙積累的變化一向息息相關。隨著外滙積累下降，當前人民幣滙率走弱至 2018 年末貿易戰最激烈膠著時的水平。



洪灝說：我們也可以用「人民幣影子滙率」作為衡量美聯儲和中國央行之間差異分歧的指標。我們將「人民幣影子滙率」定義為中國的 M2 廣義貨幣與外滙儲備的比率。

最近，中國 M2 的增速持續回暖至近 7 年多以來最快的水平，這很可能是財政支出開始大規模投入實體經濟的結果。在美元走強之際，人民幣影子滙率的弱勢毫無懸念地走軟至數據歷史的最高水平（圖表 2）。

隨著中國央行和美聯儲的貨幣政策取向漸行漸遠，美元強勢很可能會繼續高歌猛進。

（不斷更新）

報告來源：思睿研究

編輯：陳文政

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