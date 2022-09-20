【賺息趨勢】瑞信：防疫措施的緩解 友邦本港及東盟區銷售下半年重拾增長

美國聯儲局本周四清晨公布議息結果，至截稿前的利率期貨數據推算，料今次加息0.75厘的機會高達8成（點擊圖片放大），而餘下2成機會為加息1厘，即是加息步伐放慢至0.5厘的機會為0。

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專訪：宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁】

無論如何，美國今輪加息步伐遠較上次以至對上6次加息急速得多，加上衰退陰霾密布，讀者宜選盈利能力高兼派息有增長的收息股。

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9月19日：

【23：00】友邦 （01299） 原為港人熱門收息股之一，惟友邦業務重心在香港及內地，而內險股亦受到內房債務危機衝擊，令友邦收息股魅力驟降。不過，瑞信最新發表研的究報告指，內地重新開放對友邦而言是關鍵催化劑，如邊境開放對於友邦中國及內地訪港旅客投保業務（MCV）有利，並維持友邦「跑贏大市」的投資評級，惟目標價由97元降低至95元。

瑞信指，隨着防疫措施的緩解，投資者預期友邦的本港及東盟地區銷售於下半年重拾增長勢頭，而友邦亦證明了從疫情中反彈的能力。瑞信也認為，長遠而言......

【13：00】市場憧憬本港防疫措施進一步放寬，藍籌股領展 （00823） 及九龍倉置業 （01997） 股價逆市上升，詳見：【下一頁】

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領展估值分析，詳見：【下一頁】

【07：00】陽光房託 （00435） 接受本報旗下《投資理財周刊》專訪，詳見【下一頁】

延伸閱讀：【港商廈趨勢】暫受3個因素影響 陽光房託吳兆基：寫字樓租金仍有壓力

更多關於9月中旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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