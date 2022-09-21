大摩最新焦點港股加太A 合計5隻收息股

美國聯儲局本周四清晨公布議息結果，至截稿前的利率期貨數據推算，料今次加息0.75厘的機會由9月19日晚的約8成，增至9月20日晚的84%（點擊圖片放大），而加息1厘的機會由2成降至16%，但加息步伐放慢至0.5厘的機會仍然是0。

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專訪：宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁】

無論如何，美國今輪加息步伐遠較上次以至對上6次加息急速得多，加上衰退陰霾密布，讀者宜選盈利能力高兼派息有增長的收息股。

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9月21日：

【19：00】摩根士丹利列出最新港股及A股市場的15隻焦點股名單，當中除了股價抗跌力較強的新經濟股美團 （03690） 及京東 （09618） 之外，當中有5隻收息股，包括納入太古A （00019） ，原因為預期太A今年下半年旗下飲料業務銷量將恢復正常及受惠未來收購，其他4隻收息股包括......

【15：00】美國聯儲局將於香港時間周四（9月22日）上午2時公布議息結果，影響收息股的吸引力。專家、券商對議息結果預測及看法如下：

普徠仕Blerina Uruci：料儲局今加0.75厘 明年保持4厘水平

【美國加息】通脹如何影響加息路徑？中金剖析箇中傳導關係

【11：00】摩根士丹利最新發表的技術研究報告，基於料放寬入境檢疫政策，以及公司回購行動，預料太古A （00019） 股價在60日內將跑贏大市，發生機率料80%以上，並給予太古A「增持」評級，目標價75元。

摩根士丹利引述香港特首李家超表示，正積極考慮進一步放寬入境檢疫政策，並將很快公布決定。這很可能有助於國泰航空 （00293） 客量和盈利，亦對太古有利。此外，摩根士丹利又指，太古早前宣布的40億元回購計劃亦在進行中，自8月19日以來，公司回購股份數量相當於每日交易量約20%至30%之間。

9月20日：

【21：00】瑞銀最新發表的研究報告預料，內地GDP增長目標已並不是當局現時的優先考慮點，並預料下半年經濟復甦緩慢，全年GDP增長或不足3%。瑞銀續指，中央並不認為中國目前處於經濟或房產危機，並不可能推出「不惜一切」的刺激經濟措施。

瑞銀認為，或有機會下半年進一步降息，料不會推出太多重大的增量財政政策刺激。鑑於利潤率下跌和資產質量的不確定性等不利因素，瑞銀指，大多數內銀對盈利指引持審慎態度，尤其大部分銀行淨息差仍將承壓，但下半年的下降幅度料緩和，而對大型內銀短期維持謹慎，在充滿挑戰的環境下，仍看好......

【20：00】近幾個月爆發的內房債務危機，令內房股失去「收息股魅力」。不過，地政總署剛公布，一幅位於新界沙田顯和里、批租期為50年的沙田市地段第643號用地，以7.8638億元批予Champion Estate（HK）Limited，其母公司為永泰地產 （00369） 。永泰地產與萬科企業 （02202） 旗下萬科海外投資 （01036） 合作投得上述沙田地皮，而作價符合市場預期，如以該地皮約8.93萬平方呎樓面計，上述中標價折合每呎樓面地價約8,802元。

延伸閱讀：息魔殺到 ；買樓收租點計數？

【17：00】濠賭股曾為收息股之一，惟新冠疫情爆發，削弱了濠賭股派息能力。不過，花旗最新發表的報告指，透過行業渠道了解，澳門9月首18日的博彩收入約15.5億澳門元，意味日均收入約7,500萬澳門元，較此前一周的日均收入9,400萬澳門元低20%，反映了長周末後的典型放緩，以及內地某些主要城市的疫情相關旅遊限制。

不過，花旗報告續指出，根據澳門政府的數據，9月16日，澳門遊客人數超過2.3萬人，是自6月中旬本地疫情爆發以來的最高日均水平......

延伸閱讀：【濠賭股反擊】新濠反彈近一成半 瑞銀：現有6間賭企皆可續牌 行業估值較歷史低

【11：00】港鐵 （00066） 為港人熱門收息股之一，而新路綫為其中一個增加其香港客運業務人流以至收入的其中一個方法。不過，據港鐵今早公布，東鐵綫過海段自5月中通車後，雖然整段東鐵線7月份日均客量按年增加約2.5%至約53萬，但同期荃灣綫及觀塘綫早上繁忙時段的乘客量，卻分別減少......

9月19日：

【23：00】友邦 （01299） 原為港人熱門收息股之一，惟友邦業務重心在香港及內地，而內險股亦受到內房債務危機衝擊，令友邦收息股魅力驟降。不過，瑞信最新發表研的究報告指，內地重新開放對友邦而言是關鍵催化劑，如邊境開放對於友邦中國及內地訪港旅客投保業務（MCV）有利，並維持友邦「跑贏大市」的投資評級，惟目標價由97元降低至95元。

瑞信指，隨着防疫措施的緩解，投資者預期友邦的本港及東盟地區銷售於下半年重拾增長勢頭，而友邦亦證明了從疫情中反彈的能力。瑞信也認為，長遠而言......

【13：00】市場憧憬本港防疫措施進一步放寬，藍籌股領展 （00823） 及九龍倉置業 （01997） 股價逆市上升，詳見：【下一頁】

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領展估值分析，詳見：【下一頁】

【07：00】陽光房託 （00435） 接受本報旗下《投資理財周刊》專訪，詳見【下一頁】

延伸閱讀：【港商廈趨勢】暫受3個因素影響 陽光房託吳兆基：寫字樓租金仍有壓力

更多關於9月中旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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