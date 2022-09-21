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張玉峰：美聯儲加息在即 銀行股可受惠

財金猛人追蹤 21:21 2022/09/21

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美國8月消費物價指數（CPI）升勢未有如預期般放緩，反而從前一個月的5.9%攀升至6.3%，與3月份6.5%創下的近40年高點相差不遠。加上美國就業需求持續強勢，消費情緒也一直走高，多項數據鞏固了美聯儲局在9月21日將關鍵利率延續第三次提高75個基點的預期。 通脹的風險及美聯儲政策收緊的預期令投資者繼續逃離市場，美股三大股指上周跌至近兩個月新低。 

專訪宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁

    點擊圖片放大

美股上周的大幅下跌，反映市場已經意識到美聯儲距離結束收緊貨幣政策的行動還有很長的路要走。如果美聯儲為了遏制通脹而必須對經濟造成足夠大的打擊，直到失業率升至6%，那麼標普500指數將可能下跌14%至3400以下，5年期美債收益率將上漲91個基點，貿易加權美元將上漲4%；這些都體現美聯儲主席鮑威爾最近多次表示為經濟降溫並根除通脹的這種激進行動是有代價的。

在美股疲弱不振的情況下，被視作美國經濟晴雨表的物流巨頭聯邦快遞（美：FDX）發盈警，並撤回對2023年度的盈利預測，公司管理層表示「無論在國際上還是美國，宏觀經濟趨勢顯著惡化」，將大幅削減成本以應對貨運量的疲軟。

在盈利預警發布次日......

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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...

撰文 : 張玉峰 惠峰國際發展董事

欄名 : 笑看峰雲

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