盈富正式易帥 減費長揸可取？ 財金專欄 2022/09/20 分享： 分享： 美國聯儲局本周開會議息前，港股昨隨日、韓亞洲主要股市同步下跌逾1%，恒指低見18494，距今年3月低位18235，亦即2012年中，歐債危機以來低位只差不足260點。長揸、短炒是否已可部署撈底，成為投 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 人民幣破7算 防日韓爭貶值 2022/09/17 人民幣破7算 防日韓爭貶值 透視中港美 - 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 2022/09/16 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 透視中港美 - 沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 2022/09/15 沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 透視中港美 - 狙擊優勢行業 生科躺着中槍 2022/09/14 狙擊優勢行業 生科躺着中槍 透視中港美 - 加息以外 勿忘縮表 2022/09/13 加息以外 勿忘縮表 美國 港股 成交 人民幣 美國聯儲局 基金 議息 騰訊 阿里巴巴 港股通