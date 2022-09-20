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盈富正式易帥 減費長揸可取？

財金專欄 2022/09/20

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美國聯儲局本周開會議息前，港股昨隨日、韓亞洲主要股市同步下跌逾1%，恒指低見18494，距今年3月低位18235，亦即2012年中，歐債危機以來低位只差不足260點。長揸、短炒是否已可部署撈底，成為投

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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美國 港股 成交 人民幣 美國聯儲局 基金 議息 騰訊 阿里巴巴 港股通

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