盈富正式易帥 減費長揸可取？

美國聯儲局本周開會議息前，港股昨隨日、韓亞洲主要股市同步下跌逾1%，恒指低見18494，距今年3月低位18235，亦即2012年中，歐債危機以來低位只差不足260點。長揸、短炒是否已可部署撈底，成為投

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