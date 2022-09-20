行業或已觸底 萬科可以收集 財金專欄 2022/09/20 分享： 分享： 內房股近期氣勢如虹，過去兩日卻敵不過8月房地產數據差過預期，但中央透過「一城一策」放鬆調控，行業或已觸底，對於內房龍頭萬科企業（02202）而言是利好因素，至少8月賣樓跌幅收窄，股價亦以「圓底」築底， ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【0+7VS7.0】港股先破半年底 恒指要見十年低位18235？（第四版） 2022/09/19 【0+7VS7.0】港股先破半年底 恒指要見十年低位18235？（第四版） 中字股實力談 - 電訊股高息 中移動最好 2022/09/17 電訊股高息 中移動最好 中字股實力談 - 【人仔貶值】人民幣7.0 港股何去何從（第四版） 2022/09/16 【人仔貶值】人民幣7.0 港股何去何從（第四版） 中字股實力談 - 中鋁重拾升浪 鋁價或已見底 2022/09/16 中鋁重拾升浪 鋁價或已見底 中字股實力談 - 【內房回歸】內房強勢聰明錢熱捧 升勢全面落後可追（第四版） 2022/09/15 【內房回歸】內房強勢聰明錢熱捧 升勢全面落後可追（第四版） 港股 投資推介 投資策略 個股分析 民企內房股 國企內房股 萬科企業（02202） 綠城中國（03900） 越秀地產（00123） 市盈率