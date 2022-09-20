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行業或已觸底 萬科可以收集

財金專欄 2022/09/20

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內房股近期氣勢如虹，過去兩日卻敵不過8月房地產數據差過預期，但中央透過「一城一策」放鬆調控，行業或已觸底，對於內房龍頭萬科企業（02202）而言是利好因素，至少8月賣樓跌幅收窄，股價亦以「圓底」築底，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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