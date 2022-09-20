中金：股債雙殺遠未結束 財金專欄 2022/09/20 分享： 分享： 本輪美國通脹受到兩個「螺旋」支撑，較為頑固，美國貨幣政策將維持從緊，對於資本市場，美國「股債雙殺」或未結束，美元或維持強勢，我們離「市場底」可能還有很長距離。 美國8月份消費物價指數（Consumer ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 安本David Smith：亞洲ESG發展最快 2022/09/16 安本David Smith：亞洲ESG發展最快 專訪 - 瑞士百達陳東：內房走下坡路 2022/09/15 瑞士百達陳東：內房走下坡路 信銀國際：幣策超級寬鬆 日圓暴跌原因 2022/09/14 信銀國際：幣策超級寬鬆 日圓暴跌原因 富達：Tesla ESG評級為何一般？ 2022/09/09 富達：Tesla ESG評級為何一般？ 專訪 - 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 2022/09/08 曾淵滄：港股跌幅有限 分散買三類股 經濟 美國 美元 美股 指數 通脹 零售 加息 貨幣政策 減息