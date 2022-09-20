中金：股債雙殺遠未結束

本輪美國通脹受到兩個「螺旋」支撑，較為頑固，美國貨幣政策將維持從緊，對於資本市場，美國「股債雙殺」或未結束，美元或維持強勢，我們離「市場底」可能還有很長距離。

美國8月份消費物價指數（Consumer

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