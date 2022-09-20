▲ 息魔殺到 買樓收租點計數？

現時私樓租金回報率僅2.5厘，隨著加息周期到臨，不同投資產品以至定期存款息率變高，買樓收租的吸引力相對降低，樓市投資需求或會進一步減少。

據差估署數據顯示，最新7月私樓租金回報率介乎2厘至2.5厘，雖然較6月份輕微回升，但仍然在近年的低位俳迴。以細單位為例，租金回報率由2010年跌穿4厘之後，逐年回落，近年跌至2.5厘水平，相較過往維持在5厘水平更大幅降低。

市場願意接受較低的租金回報率，除了是睇好後市、預期樓價升值潛力外，更重要是在金融海嘯後延續逾10年的極端低息環境，當定期存款跌至近乎「零息」時候，買樓收租有2至3厘租金回報，就看似更為吸引。

同時，較低的按息息率、資金成本降低，亦今投資者願意接受一個較低的租金回報。投資需求成為推動過去10年樓價反覆上升的動力。

不過，當現時息口明顯抽升，整個市場環境出現逆轉。現時不少投資產品回報率仍遠高於買樓收租，低風險如近期熱門的銀色債券，保證派息達3.5厘至4厘。而定息存款方面，中小型銀行一年期存息不少達2.8厘至3厘，均高於買樓的租金回報水平，難免影響樓市投資需求。

私樓租金回報率受租金及樓價兩大元素影響，雖然近期租金有上升趨勢，但整體幅度相對有限，在租金不大幅改變的情況下，要提高租金回報率，就唯有樓價調整，亦是近期樓價受壓的因素之一。



記者：余敏欽



▲ 息魔殺到 買樓收租點計數？