星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？

香港嚴格防疫，近日不斷聽到各種活動從香港移師新加坡，前局長馬時亨指，香港實力仍強，但入境防疫限制，削弱人流往來，被新加坡乘機搶位，若不盡快扭轉，擔心「紐倫港」變成「紐倫星」。

商界近日積極發聲，爭取11

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