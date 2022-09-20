星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 財金專欄 2022/09/20 分享： 分享： 香港嚴格防疫，近日不斷聽到各種活動從香港移師新加坡，前局長馬時亨指，香港實力仍強，但入境防疫限制，削弱人流往來，被新加坡乘機搶位，若不盡快扭轉，擔心「紐倫港」變成「紐倫星」。 商界近日積極發聲，爭取11 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 2022/09/19 港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 有政戲 - 董建華交棒陳智思 掌團結基金 2022/09/16 董建華交棒陳智思 掌團結基金 有政戲 - 施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 2022/09/15 施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 有政戲 - 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 2022/09/14 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 有政戲 - 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 2022/09/13 吳光正促通關 中方嫡系報為何不報道？ 政治 香港 新加坡 倫敦 紐約 港股 成交 金融 外滙 酒店