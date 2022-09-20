加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 財金專欄 2022/09/20 分享： 分享： 美國聯儲局本周再次加息已無懸念，餘下疑問只是應該按部就班只加0.75厘，抑或冒險一口氣加足1厘？ 儲局之前已經連續4次會議加息，最近兩次加息幅度達均達0.75厘，為90年代以來最快的加息周期。聯邦基準利 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/19 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 國金札記 - 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 2022/09/19 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 2022/09/18 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 國金札記 - 美按息高見6厘 樓市陷入危機？ 2022/09/16 美按息高見6厘 樓市陷入危機？ 國金札記 - 美CPI高於預期 通脹見頂勢頭未變 2022/09/15 美CPI高於預期 通脹見頂勢頭未變 經濟 美國 加息 通脹 貨幣政策 美國聯儲局 CPI 經濟衰退 伏爾克