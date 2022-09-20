加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？

美國聯儲局本周再次加息已無懸念，餘下疑問只是應該按部就班只加0.75厘，抑或冒險一口氣加足1厘？

儲局之前已經連續4次會議加息，最近兩次加息幅度達均達0.75厘，為90年代以來最快的加息周期。聯邦基準利

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