經過上周美股較顯著回落後，環球股市周一普遍轉呈觀望狀態，等待聯儲局周三（香港時間周四凌晨）的議息結果以及會後聲明及鮑威爾大SIR到時的最新看法。現時市場普遍預期會繼續加息四分三厘，盡管有少數券商認為會

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