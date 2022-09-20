又等待聯儲局發落! 財金專欄 02:30 2022/09/20 分享： 分享： 經過上周美股較顯著回落後，環球股市周一普遍轉呈觀望狀態，等待聯儲局周三（香港時間周四凌晨）的議息結果以及會後聲明及鮑威爾大SIR到時的最新看法。現時市場普遍預期會繼續加息四分三厘，盡管有少數券商認為會 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 買餅卡要帶眼識店! 2022/09/16 買餅卡要帶眼識店! 投資坐標 - 高質仿皮包包喜迎通脹! 2022/09/14 高質仿皮包包喜迎通脹! 投資坐標 - 智慧型能源拓中外市場! 2022/09/09 智慧型能源拓中外市場! 投資坐標 - 商業房託如何保持派高息? 2022/09/07 商業房託如何保持派高息? 投資坐標 - 與巴菲特對著幹? 2022/09/06 與巴菲特對著幹? 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 鷹美(國際)（02368） 盈健醫療（01419） 華新手袋國際控股（02683） 中國海洋石油（00883） 鮑威爾 美國聯儲局 加息 美股