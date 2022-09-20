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【中概股退市危機】美國開始審計底稿 中概股市盈率有望提升？

財金 13:26 2022/09/20

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9月美國開始審計工作

7月29日，美股三大指數全綫上升，但中概股卻大幅下跌，原因就是擾攘了一段時間的中概股審計問題再次發酵，當日美國證監會再次更新預摘牌名單，將包括阿里巴巴和蘑菇街在內的幾間公司列入名單中，29日阿里巴巴股價跌逾一成。可見這個不確定因素對於中概股來說，是懸在頭上的一把刀。

而到8月份，終於傳來好消息，8月26日中證監宣布，中國證監會、財政部與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作事項。

9月這個工作終於正式展開，據媒體報道，9月19日，PCAOB的工作人員開始檢查在美上市中概股的審計底稿，整個過程需要8到10周，在2022年12月初左右可能會有檢查結果。

中概股估值有望修復

根據《華爾街日報》報道，美國證券交易委員會主席根斯勒指，中方監管機構表示會遵守協議規定。而據外媒報道，首批接受底稿審計檢查的公司包括，阿里巴巴（09988）、網易（09999）、京東（09618）、百度（09888）以及百勝中國（09987）等。

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高盛認為，在中美達成協議後，中概股被迫自美退市的機率由3月的95%降至50%，若退市風險完全消除，或會帶動中概股的市盈率提高11%。

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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : 研究報告

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