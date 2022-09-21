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【賭牌風雲】6大賭企 瑞銀料可續牌 行業估值歷史低

研究報告 11:11 2022/09/21

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澳門疫情緩和，珠海當局早前宣布，自9月19日6時起，放寬澳門入境人士的核酸檢測陰性證明時效至48小時。瑞銀發表研究報告指，出入境政策仍然很緊，對博彩業於「十一黃金周」的表現較保守，但預料現有6間賭企將全部可以續牌，行業現時估值較歷史低。

澳門博彩股今日（20日）表現強勢，當中新濠國際發展 （00200） 收升14.7%，報6.15元；永利澳門 （01128） 、金沙中國 （01928） 、澳博 （00880） 、美高梅 （02282） 及澳博 （00880） 分別升約4至9%不等。

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入境人數增惟博彩業總收入未見起色

盡管澳門於9月16日錄得約2.3萬名入境旅客，是自8月3日恢復無檢疫隔離以來的最高水平。但是，據瑞銀的數據顯示，過去約一星期，澳門博彩總收入約為每日7,500萬澳門元（折合約7,315萬港元），較前一周的每日9,200萬澳門元低。

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撰文 : 林斯凱

欄名 : 券商有路捉

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