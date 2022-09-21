恒科指數第四季展望（附大行選股名單）

今年7月以來，恒生科技指數累計跌幅超20%，納斯達克中國金龍指數累計跌幅超15%，跌幅十分明顯。不過近期有中美就中概股審計達成協議的好消息傳來，科技股普遍有所上升，但這種勢頭是否可以持續呢？影響科技股走勢的因素還有哪些？

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根據恒生指數公司發布的8月總結，恒生科技指數年初以來的回調幅度逾兩成，而從波幅和市盈率來看，亦高於恒生指數和恒生中國企業指數。光大海外發表研究報告指，港股科技板塊調整受四重因素疊加影響，市場情緒修復仍需要時間。展望四季度，內部環境有望邊際優化，外部環境依然承壓。

1）基本面角度，第二季科技板塊處於業績底部，第三季以來隨著疫情常態化、宏觀經濟邊際改善、節假日增多助推消費，企業降本增效力度加大下有望迎來業績釋放；

2）中概股方面，光大海外認為，中美審計監管合作協議並沒有完全消除中概股退市風險，預計12月左右美國對中概股的審計底稿檢查結論，將成為合作協議推進的關鍵信號，同時仍需關注《外國公司問責加速法案》落地的情況；

3）海外政策方面，受美國22年中期選舉影響，光大海外認為海外政治風險事件未來可能還會出現，不排除美國方面會進一步出台對華的限制性政策；

4）國內政策方面，平台經濟政策暖風陣陣，「綠燈」政策有望持續推進，不過仍需要關注二十大對互聯網平台企業的相關表述。

至於導致近幾個月科技指數調整幅度加大的原因，

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