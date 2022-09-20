港將展開加息周期 樓市影響有機大? 財金專欄 14:00 2022/09/20 分享： 分享： 香港銀行有機會本周展開新一輪加息周期，市場預期，年底前本港甚至有機會加息0.5厘，雖然對供樓人士不會構成重大衝擊，但受壓力測試制度影響下，置業門檻將愈來愈高，政府可趁是次加息周期，對壓力測試各項細節研究是否有需要微調。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 通脹見頂未大跌 尚要加息多一年 2022/09/19 通脹見頂未大跌 尚要加息多一年 加息後樓市走勢還看新盤銷情 2022/09/19 加息後樓市走勢還看新盤銷情 樓價能否逃海嘯後最傷 加息因素成關鍵 2022/09/19 樓價能否逃海嘯後最傷 加息因素成關鍵 美聯儲加息在即 可吼銀行股 今日 美聯儲加息在即 可吼銀行股 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/19 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 你可能感興趣 通脹見頂未大跌 尚要加息多一年 01:00 2022/09/19 通脹見頂未大跌 尚要加息多一年 加息後樓市走勢還看新盤銷情 23:03 2022/09/19 加息後樓市走勢還看新盤銷情 樓價能否逃海嘯後最傷 加息因素成關鍵 23:00 2022/09/19 樓價能否逃海嘯後最傷 加息因素成關鍵 最新專欄文章 專家樓論 - 繼續試穿關鍵價位 今日 繼續試穿關鍵價位 專家樓論 - 蝕讓逼近千宗 2022/09/19 蝕讓逼近千宗 專家樓論 - 定息按揭成新盤銷售一大殺着 2022/09/16 定息按揭成新盤銷售一大殺着 專家樓論 - 樓價跌 地價跟跌 2022/09/16 樓價跌 地價跟跌 專家樓論 - 下風波點踢？ 2022/09/15 下風波點踢？ 香港物業 按揭貸款 樓價 加息 P按