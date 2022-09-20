港將展開加息周期 樓市影響有機大?

香港銀行有機會本周展開新一輪加息周期，市場預期，年底前本港甚至有機會加息0.5厘，雖然對供樓人士不會構成重大衝擊，但受壓力測試制度影響下，置業門檻將愈來愈高，政府可趁是次加息周期，對壓力測試各項細節研究是否有需要微調。

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