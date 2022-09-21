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【收租攻略】把握優化資產良機 陽光房託吳兆基教路

財金猛人追蹤 17:22 2022/09/21

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REITs提升收入，一是將現有物業的設施優化，令物業更美觀、設備更完善；二是增加手上物業數目甚至將規模較細或效益欠佳的物業沽出，將整個物業組合優化。在公司財務狀況穩健下，陽光房託 （00435） 行政總裁兼執行董事吳兆基表示：「現階段若要優化物業組合，首選增持物業，不急於出售非核心物業。」

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專訪：宏利投管陳致洲 港股末季迎三道曙光【下一頁

延伸閱讀：【港商廈趨勢】暫受3個因素影響 陽光房託吳兆基：寫字樓租金仍有壓力

至於增持物業的類型，因管理層較看好零售物業復甦，而傾向留意零售物業，尤其是與民生相關的。惟吳兆基補充：「一些半零售性質的物業，例如原本為寫字樓，但租客以零售為主，此類物業都會留意。」

至於減持物業方面......

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : MT專訪

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