【通關VS幻想】高盛料內地下年中才通關 勿高興過早

中國「清零」防疫政策壓迫中港經濟，愈來愈多人寄望10月16日舉行的「二十大」，會出現防疫方針的轉向，讓經濟及人民生活得以鬆一口氣。不過，高盛潑來一盆冷水，指當權者早前對政治及居民健康的一些考量，反映出當局很可能拖延至2023年第二季才會復常，而內地經濟的復甦要到2023至2024年中才會出現。

對於投資者寄望中國在「二十大」後退出「動態清零」方針，高盛直言「非常不可能」（Highly unlikely）。首先，政治考量一定存在，國家主席習近平7月在「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班上發表重要講話，當中講到「特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌經濟發展和疫情防控取得世界上最好的成果」，將動態清零形容成黨的偉大成果之一，與「落實港區國安法」、「反貪腐」同等地位。

至於公眾衛生範疇的考量，高盛參考了中國工程院院士鍾南山於4月中發表題為《關於中國在即將到來的COVID-19時代重新開放的戰略》，當中提出的5點建議：

在全國范圍內實施疫苗接種是實現群體免疫的關鍵； 加快靶向藥物和有效中和抗體藥物的研發，將有助於降低新冠肺炎感染者發展為危重症和死亡的風險； 在社區環境中，應優先考慮快速抗原試劑盒檢測； 加強對潛伏期和恢復期感染病例的縱向隨訪調查； 在某些指定城市或地區進行試點調查，並根據輸入性病例的流行特點調整政策。

長者疫苗接種率偏低，是中央在復常時的重要憂慮。僅67%的內地60歲以上居民已接種三劑疫苗，且截至7月僅38%的80歲以上居民已接種加強劑疫苗。考慮到內地老年人口佔比之大，以及醫療系統資源之缺乏，長者疫苗接種率低令中國短期難以復常。

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