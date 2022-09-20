環球衰退風險 印度獨善其身？ 國際 22:13 2022/09/20 分享： 分享： 能源危機、戰爭、通脹夾擊下，環球都面臨衰退風險，惟印度經濟似乎與這些不利因素絕緣，錄雙位數經濟增長，上周公布的今年次季國民生產總值（GDP）增長達13.5%，而且按國際貨幣基組織公布的調整數據，印度經濟規模已超越英國，成為世界第5大經濟體。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/19 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 2022/09/18 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 美按息高見6厘 樓市又陷入危機？ 2022/09/15 美按息高見6厘 樓市又陷入危機？ 迎合時代成君主制關鍵 英女王謹慎作風始於祖父 2022/09/16 迎合時代成君主制關鍵 英女王謹慎作風始於祖父 美CPI高於預期 惟通脹見頂趨勢未變 2022/09/14 美CPI高於預期 惟通脹見頂趨勢未變 你可能感興趣 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 22:35 2022/09/19 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 21:09 2022/09/18 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 美按息高見6厘 樓市又陷入危機？ 22:55 2022/09/15 美按息高見6厘 樓市又陷入危機？ 最新專欄文章 國金札記 - 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 今日 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/19 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 國金札記 - 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 2022/09/19 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 2022/09/18 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 國金札記 - 美按息高見6厘 樓市陷入危機？ 2022/09/16 美按息高見6厘 樓市陷入危機？ 宏觀分析 莫迪 能源危機 天然氣 經濟 GDP 政治 地緣政治 印度 新興市場