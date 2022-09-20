環球衰退風險 印度獨善其身？

能源危機、戰爭、通脹夾擊下，環球都面臨衰退風險，惟印度經濟似乎與這些不利因素絕緣，錄雙位數經濟增長，上周公布的今年次季國民生產總值（GDP）增長達13.5%，而且按國際貨幣基組織公布的調整數據，印度經濟規模已超越英國，成為世界第5大經濟體。

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