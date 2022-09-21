【6面探底】大摩6面聚焦本港租金之底 薦心水股

近日，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，本港絕對有條件進一步實現以檢測代替隔離之「0+7」方案，甚至更進取方案，政府亦據報正考慮「0+7」兩方案。

摩根士丹利相信，本港辦公室和零售業的租金正在見底，更看好增加股息和回購的本地地產公司，當中更看好太古地產（01972）及恒隆地產（00101），但要注意債務成本將於下半年上升。

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摩根士丹利從多方面分析本地地產業和相關股份的表現和前景。

1. 本港辦公室

與2019年上半年相比，今年上半年新鴻基地產（00016）表現最好，寫字樓租金跌幅最小，僅5%，主要受旗下環球貿易廣場正面的續租租金所支撐。九倉置業是唯一一個在較低基數上，出租率和總租金都有所改善的公司。

2022年上半年，整體出租情況良好，中環租金表現出色，較2021年下半年增長1%。

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