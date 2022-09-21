  • 28°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 12:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【6面探底】大摩6面聚焦本港租金之底 薦心水股

研究報告 11:53 2022/09/21

分享：

分享：

近日，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，本港絕對有條件進一步實現以檢測代替隔離之「0+7」方案，甚至更進取方案，政府亦據報正考慮「0+7」兩方案。

摩根士丹利相信，本港辦公室和零售業的租金正在見底，更看好增加股息和回購的本地地產公司，當中更看好太古地產（01972）及恒隆地產（00101），但要注意債務成本將於下半年上升。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

摩根士丹利從多方面分析本地地產業和相關股份的表現和前景。

1. 本港辦公室

與2019年上半年相比，今年上半年新鴻基地產（00016）表現最好，寫字樓租金跌幅最小，僅5%，主要受旗下環球貿易廣場正面的續租租金所支撐。九倉置業是唯一一個在較低基數上，出租率和總租金都有所改善的公司。

2022年上半年，整體出租情況良好，中環租金表現出色，較2021年下半年增長1%。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 林斯凱

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

【美國通脹】管濤：美聯儲退出「低通脹、低利率」的荊棘之路
今日
【美國通脹】管濤：美聯儲退出「低通脹、低利率」的荊棘之路
【賭牌風雲】6大賭企 瑞銀料可續牌 行業估值歷史低
今日
【賭牌風雲】6大賭企 瑞銀料可續牌 行業估值歷史低
【通關VS幻想】高盛料內地下年中才通關 勿高興過早
今日
【通關VS幻想】高盛料內地下年中才通關 勿高興過早
今年8厘下年10厘 跟到儲局加息的高息好股
2022/09/20
今年8厘下年10厘 跟到儲局加息的高息好股
【滙率保衛戰】人幣跌穿「7算」不可怕 券商：更重要的是......（第三版）
2022/09/17
【滙率保衛戰】人幣跌穿「7算」不可怕 券商：更重要的是......（第三版）
港股 九龍 環球貿易廣場 疫情 收購 見底 派息 中環 地產 袁國勇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版