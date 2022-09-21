儲局季度預測 恐寫衰退劇本 財金專欄 2022/09/21 分享： 分享： 美國聯儲局預計本港時間周四凌晨公布議息結果前，港股昨隨美股周一升勢反彈，恒指收升215點或1.2%。息口敏感藍籌科技股全綫向好，恒生科技指數更反彈2%，市場似正提前消化聯儲局繼續急加息的預期。 利率期貨 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 盈富正式易帥 減費長揸可取？ 2022/09/20 盈富正式易帥 減費長揸可取？ 透視中港美 - 人民幣破7算 防日韓爭貶值 2022/09/17 人民幣破7算 防日韓爭貶值 透視中港美 - 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 2022/09/16 同險守300元關 兩大藍籌誰值博？ 透視中港美 - 沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 2022/09/15 沽空比率新高 空軍大舉來襲？ 透視中港美 - 狙擊優勢行業 生科躺着中槍 2022/09/14 狙擊優勢行業 生科躺着中槍 經濟 美國 港股 美股 通脹 加息 就業 GDP 美國聯儲局 議息