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儲局季度預測 恐寫衰退劇本

財金專欄 2022/09/21

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美國聯儲局預計本港時間周四凌晨公布議息結果前，港股昨隨美股周一升勢反彈，恒指收升215點或1.2%。息口敏感藍籌科技股全綫向好，恒生科技指數更反彈2%，市場似正提前消化聯儲局繼續急加息的預期。

利率期貨

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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