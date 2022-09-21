銀十如期出現 華住扭虧有望 財金專欄 2022/09/21 分享： 分享： 內地中秋節假期出遊人次下跌16.7%，但內地疫情有緩和迹象，「十一」國慶長假期是內地今年最後一個長假期，直接影響旅遊股第四季業績。華住集團（01179）作為全球第七大多品牌酒店集團，內地酒店業務等待復 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【黃金周殺到】黃金周望重現銀十 恒指瞄二萬迎國慶（第四版） 2022/09/20 【黃金周殺到】黃金周望重現銀十 恒指瞄二萬迎國慶（第四版） 中字股實力談 - 行業或已觸底 萬科可以收集 2022/09/20 行業或已觸底 萬科可以收集 中字股實力談 - 【0+7VS7.0】港股先破半年底 恒指要見十年低位18235？（第四版） 2022/09/19 【0+7VS7.0】港股先破半年底 恒指要見十年低位18235？（第四版） 中字股實力談 - 電訊股高息 中移動最好 2022/09/17 電訊股高息 中移動最好 中字股實力談 - 【人仔貶值】人民幣7.0 港股何去何從（第四版） 2022/09/16 【人仔貶值】人民幣7.0 港股何去何從（第四版） 港股 投資推介 投資策略 個股分析 板塊 旅遊行業 華住集團—S（01179） 攜程集團－S（09961） 人民幣 歐元