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銀十如期出現 華住扭虧有望

財金專欄 2022/09/21

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內地中秋節假期出遊人次下跌16.7%，但內地疫情有緩和迹象，「十一」國慶長假期是內地今年最後一個長假期，直接影響旅遊股第四季業績。華住集團（01179）作為全球第七大多品牌酒店集團，內地酒店業務等待復

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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