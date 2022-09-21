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按息不斷升 買樓收租隨時變「負回報」？

地產 07:00 2022/09/21

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美國聯儲局周內快將加息，本港銀行料跟隨上調最優勢利率(P)，正式踏入加息周期，而加息不單止打擊樓價表現，在租金走勢仍疲弱下，進一步蠶食租金回報，過往「供平過租」亦不復見，在利潤受損下，預期投資者入市料更審慎。

以反映住宅租金回報率的中原城市租金回報率(CRI回報率)為例，截至7月最新回報率為2.41%，相較同期H按息為2.22厘，仍然稍高，但該行估計由9月起，H按息將超越回報率。

踏入加息期後，實際按息料由現時約2.75厘，逐步抽升到3至4厘以上，同時間，樓價受息口因素影響，再加上本港仍未與內地及海外通關，經濟增長動力受損，在兩者夾擊下，引致住宅價格持續回落，而面對樓價下挫，租金亦難獨善其身，難以逆市上升，在現時普遍約2厘多的租金回報，在扣除按揭利率後，最終陷入負回報率的局面。

過往投資者購買物業，主要睇中「磚頭」較穩陣，未如股票般大上大落，不少購買後作長綫收租，在息口偏低下享受「供平過租」，扣除每月租樓支出後，更有餘額入袋，更可同步享受樓價上升。

但在加息期下，供樓人士開支增加，租金在經濟大環境下，則易跌升難，引致「供平過租」不再，投資者利潤受損，難以繼續持貨，再加上現行部分投資工具，例如早前政府發行的綠色債券，保底息率達2.5厘，促使買家不再視買樓收租成投資首選，勢必打擊入市意欲。

記者：李偉航

 

欄名 : 樓市分析

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