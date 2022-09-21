首源投資：尋找抗通脹優質資產

全球通脹及利率上升再次引發金融市場憂慮，不過，一向防守性強的全球上市基建保持相對理想的成績。以今年8月計，富時全球核心基建50/50指數僅跌1.5%，較MSCI世界指數月底報跌4.2%，跌幅較少。

上市

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