首源投資：尋找抗通脹優質資產 財金專欄 2022/09/21 分享： 分享： 全球通脹及利率上升再次引發金融市場憂慮，不過，一向防守性強的全球上市基建保持相對理想的成績。以今年8月計，富時全球核心基建50/50指數僅跌1.5%，較MSCI世界指數月底報跌4.2%，跌幅較少。 上市 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Peter Meany 首源投資全球上市基建主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：股債雙殺遠未結束 2022/09/20 中金：股債雙殺遠未結束 安本David Smith：亞洲ESG發展最快 2022/09/16 安本David Smith：亞洲ESG發展最快 專訪 - 瑞士百達陳東：內房走下坡路 2022/09/15 瑞士百達陳東：內房走下坡路 信銀國際：幣策超級寬鬆 日圓暴跌原因 2022/09/14 信銀國際：幣策超級寬鬆 日圓暴跌原因 富達：Tesla ESG評級為何一般？ 2022/09/09 富達：Tesla ESG評級為何一般？ 經濟 美國 英國 金融 通脹 行業 股票 美國聯儲局 公用股 投資推介