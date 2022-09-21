今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 財金專欄 2022/09/21 分享： 分享： 港府正部署放寬入境檢疫措施，各界苦等多時，自然引頸以待，但卻流言滿天飛。在財金界，昨午流傳一份港府放寬檢疫清單，包括今天早上10時半，特首李家超將召開記者會公布消息。 但港府可靠消息斬釘截鐵地對本欄說： ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 2022/09/20 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 有政戲 - 港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 2022/09/19 港府11月前撤酒店隔離 需3先決條件 有政戲 - 董建華交棒陳智思 掌團結基金 2022/09/16 董建華交棒陳智思 掌團結基金 有政戲 - 施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 2022/09/15 施政報告下月出爐 各黨力爭快通關 有政戲 - 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 2022/09/14 特首定調疫情嚴峻 6商會無聯手爭通關 限聚令 李家超 疫苗通行證 新冠肺炎疫情 防疫措施