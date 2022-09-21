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今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料

財金專欄 2022/09/21

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港府正部署放寬入境檢疫措施，各界苦等多時，自然引頸以待，但卻流言滿天飛。在財金界，昨午流傳一份港府放寬檢疫清單，包括今天早上10時半，特首李家超將召開記者會公布消息。

但港府可靠消息斬釘截鐵地對本欄說：

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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