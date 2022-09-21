  • 28°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

環球衰退陰霾 印度獨善其身？

財金專欄 2022/09/21

分享：

分享：

能源危機、戰爭、通脹夾擊下，環球都面臨衰退風險，惟印度經濟似乎與這些不利因素絕緣，錄雙位數經濟增長，上周公布的今年次季國民生產總值（GDP）增長達13.5%，而且按國際貨幣基金組織公布的調整數據，印度

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

環球衰退風險 印度獨善其身？
2022/09/20
環球衰退風險 印度獨善其身？
國金札記 - 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？
2022/09/20
加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？
加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？
2022/09/19
加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？
國金札記 - 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂
2022/09/19
高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂
高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂
2022/09/18
高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂
英國 GDP 俄羅斯 印度 地緣政治 新興市場 能源危機 莫迪 美元

上一篇文章

美打台灣牌生亂 華續廣交友反制

下一篇文章

財政收入轉正 加碼基建穩增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

港交所勿撈底 股價失300元
港交所勿撈底 股價失300元
國金札記 - 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？
加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？
有政戲 - 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？
星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？
投資坐標 - 又等待聯儲局發落!
又等待聯儲局發落!
透視中港美 - 盈富正式易帥 減費長揸可取？
盈富正式易帥 減費長揸可取？
選股情報 - 人仔破7又如何？
人仔破7又如何？