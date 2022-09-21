環球衰退陰霾 印度獨善其身？ 財金專欄 2022/09/21 分享： 分享： 能源危機、戰爭、通脹夾擊下，環球都面臨衰退風險，惟印度經濟似乎與這些不利因素絕緣，錄雙位數經濟增長，上周公布的今年次季國民生產總值（GDP）增長達13.5%，而且按國際貨幣基金組織公布的調整數據，印度 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 環球衰退風險 印度獨善其身？ 2022/09/20 環球衰退風險 印度獨善其身？ 國金札記 - 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/20 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 2022/09/19 加息0.75厘不夠 儲局應加足1厘？ 國金札記 - 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 2022/09/19 高通脹＋按息飈 英國樓價或見頂 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 2022/09/18 高通脹＋按息颷 英國樓價或見頂 英國 GDP 俄羅斯 印度 地緣政治 新興市場 能源危機 莫迪 美元