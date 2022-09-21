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協助防疫股價升不停?

財金專欄 02:30 2022/09/21

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美股早一晚收市三大指數均上升，雖然幅度不大，但有利於亞太地區跟隨反彈，區內各地股市周二普遍小幅回升，恒指升二百一十五點升幅逾1%已屬不錯，內地股市主要股指升幅均低於1%，其中上證指數只是微升六點。日本

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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