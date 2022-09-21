協助防疫股價升不停? 財金專欄 02:30 2022/09/21 分享： 分享： 美股早一晚收市三大指數均上升，雖然幅度不大，但有利於亞太地區跟隨反彈，區內各地股市周二普遍小幅回升，恒指升二百一十五點升幅逾1%已屬不錯，內地股市主要股指升幅均低於1%，其中上證指數只是微升六點。日本 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 又等待聯儲局發落! 2022/09/20 又等待聯儲局發落! 投資坐標 - 買餅卡要帶眼識店! 2022/09/16 買餅卡要帶眼識店! 投資坐標 - 高質仿皮包包喜迎通脹! 2022/09/14 高質仿皮包包喜迎通脹! 投資坐標 - 智慧型能源拓中外市場! 2022/09/09 智慧型能源拓中外市場! 投資坐標 - 商業房託如何保持派高息? 2022/09/07 商業房託如何保持派高息? 澳門博彩股 東岳集團（00189） 招商局商業房託（01503） 美股 疫情 受惠股 盈喜 歐洲股 港股 派息比率